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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Avcı’nın gözü Ömür’de

YUNUS EMRE SEL
Avcı’nın gözü Ömür’de

Hamsik’in sakatlığı sonrasında deneyimli teknik adam, yaratıcı oyuncu olarak Abdülkadir’i kullanacak

Hamsik'in yaşadığı sakatlık sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahada yeni bir yaratıcı oyuncu arayışına girdi. Deneyimli çalıştırıcı, bu görev için Abdülkadir Ömür'ü kullanmayı düşünüyor. 58 yaşındaki hoca, tüm planlarını Marek Hamsik'in olmayacağı bir taktik diziliş üzerine yaparken, sadece Abdülkadir'in nerede oynayacağına karar vermedi. Genç oyuncu sağ kanatta oynarsa, Gervinho yedek bekleyecek ve Siopis ile maça başlanacak. Ömür, orta sahada görev alırsa 34 yaşındaki yıldız Gervinho 11'de sahaya çıkacak.
Hamsik'in yaşadığı sakatlık sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahada yeni bir yaratıcı oyuncu arayışına girdi. Deneyimli çalıştırıcı, bu görev için Abdülkadir Ömür'ü kullanmayı düşünüyor. 58 yaşındaki hoca, tüm planlarını Marek Hamsik'in olmayacağı bir taktik diziliş üzerine yaparken, sadece Abdülkadir'in nerede oynayacağına karar vermedi. Genç oyuncu sağ kanatta oynarsa, Gervinho yedek bekleyecek ve Siopis ile maça başlanacak. Ömür, orta sahada görev alırsa 34 yaşındaki yıldız Gervinho 11'de sahaya çıkacak.

HAMSİK'TEN İYİ HABER YOK
SLOVAKYA'NIN Hırvatistan ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın 41. dakikasında sakatlanan Marek Hamsik ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Yıldız oyuncunun sağ bacak arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu. 34 yaşındaki oyuncu derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak bu tür sakatlıklarda 7-10 günlük dinlenme gerektiğinden son karar oyuncu ve Abdullah Avcı'da olacak.

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Avcı’nın gözü Ömür’de
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