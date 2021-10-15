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Giriş Tarihi: 16.10.2021 06:51 Son Güncelleme: 16.10.2021 06:52

Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı, ne zaman? Diyanet 2021 Dini günler takvimi ile yarın ne kandili, Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek?

Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı, ne zaman? Diyanet 2021 Dini günler takvimi ile yarın ne kandili, Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek?

Veladet olarak da bilinen İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum gecesi olmasıyla büyük önem taşıyan Mevlid Kandili’nin gelmesiyle beraber bugün sabah saatlerinden itibaren “Mevlid kandili ne zaman, bugün kandil mi, yarın mı, ne kandili?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bu kutsal tarih her yıl müslümanların ibadet ederek geçirdiği ve faziletleri saymakla bitmeyecek kadar fazla olan bir gündür. Öte yandan hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinmektedir. Peki, Bugün kandil mi, Mevlid Kandili yarım mı, ne zaman? İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi ile tüm detaylar...

Bu sene de yarın idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nin gelmesiyle birlikte "Mevlid kandili ne zaman, bugün kandil mi, yarın mı, ne kandili?" gibi sorular gündeme taşındı. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak bilinen bu tarih İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğduğu gece olduğundan oldukça büyük bir önem taşıyor. Diyanet yayımladığı dini günler takvimi ile bu tarihleri bir bir duyurmuştu. Peki, Bugün kandil mi, Mevlid Kandili yarım mı, ne zaman? İşte detaylar...

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2021 Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

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Mevlid Kandili bugün mü, yarın mı, ne zaman? Diyanet 2021 Dini günler takvimi ile yarın ne kandili, Mevlid kandili ne zaman idrak edilecek?
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