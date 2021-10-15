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Giriş Tarihi: 15.10.2021 14:11

Cengiz Topel kimdir? Kıbrıs şehidi Cengiz Topel nasıl ve neden öldü?

Cengiz Topel kimdir? Kıbrıs şehidi Cengiz Topel nasıl ve neden öldü?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi ile beraber gündeme gelen Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel hayatı ile araştırma konusu haline geliyor. Türk pilot yüzbaşı, 1964 senesinde gerçekleştirilen uyarı uçuşunda Rumlar tarafından esir düşmüş ardından ise çeşitli işkencelere maruz kalmış ve şehit olmuştu. Cengiz Topel kimdir? Kıbrıs şehidi Cengiz Topel nasıl ve neden öldü? Şeklindeki sorular dizinin izleyenleri tarafından araştırılıyor.

Kıbrıs adasındaki çatışmaları ve Kıbrıs Sorunu'nun gelişimini konu edinen Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi ile gündeme gelen Cengiz Topel hayatına dair detaylarla araştırma konusu haline geldi. Burada şehit olan Türk yüzbaşı, uyarı uçuşunda Rumlar tarafından esir düşmüş ve işkenceler sonucunda hayatını kaybetmişti. Peki, Cengiz Topel kimdir? Kıbrıs şehidi Cengiz Topel nasıl ve neden öldü?

CENGİZ TOPEL KİMDİR?

Cengiz Topel (2 Eylül 1934, İzmit - 8 Ağustos 1964, Kıbrıs), Türk pilot yüzbaşı. 1964'te Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladı ve esir düştü. Rumlar tarafından işkenceye maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Topel'in naaşı Türk yetkililerin ısrarlı talebi sonunda 12 Ağustos 1964'te Rumlar tarafından iade edildi.Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'taki ilk pilot kaybıdır

Trabzonlu (Çaykara) Tekel tütün eksperi Hakkı Bey'in oğludur. Babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu. Annesi Mebuse Hanım'dır. Ailede dört kardeşin üçüncüsüdür.

İlkokula Bandırma II. İlkokulu'nda başladı, babasının Gönen'e tayini ile Ömer Seyfettin İlkokulu'nda öğrenimine devam etti. Babasını kaybettikten sonra ailesi Kadıköy, İstanbul'a yerleşti. Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu'nda ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimine, Haydarpaşa Lisesi'nde başlayıp Kuleli Askeri Lisesi'ne devam ederek 1953 yılında bitirdi. 1955 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirip asteğmen olarak ordu saflarına katıldı.

Küçük yaşlardan beri havacılığa olan merakı sonucu hava sınıfına ayrıldı. Pilotaj eğitimi için Kanada'ya gönderildi. Kanada'daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü'ne atandı. 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti.

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Cengiz Topel kimdir? Kıbrıs şehidi Cengiz Topel nasıl ve neden öldü?
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