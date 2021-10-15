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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:55 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:55

DiyanetCuma Hutbesi konusu ne? 15 Ekim 2021 Cuma Hutbe konusu belli oldu!

DiyanetCuma Hutbesi konusu ne? 15 Ekim 2021 Cuma Hutbe konusu belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma Hutbesi konusu belli oldu. Camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan müminler okunacak hutbenin konusu ile ilgili araştırmalara başladı. Bu noktada 15 Ekim Cuma Hutbesi konusu ne sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta cemaatle paylaşılacak olan Cuma hutbesi konusu ‘Mübarek gece Mevlid’i Nebi başlığıyla belirlendi. İşte Diyanet ile 15 Ekim Cuma Hutbe konusu belli oldu!

Cuma Hutbesi konusu, mübarek günün gelmesiyle merak konusu oldu. Müslümanların daha iyi bir mümin ve insan olması için çeşitli öğütleri, hadis ve ayetleri içeren hutbe bu hafta 'Mübarek gece Mevlid'i Nebi başlığıyla yayınlandı. Peki Cuma Hutbesi konusu ne? Diyanet ile 15 Ekim Cuma Hutbe konusu belli oldu

MÜBAREK GECE MEVLİD-İ NEBİ

Muhterem Müslümanlar!

Önümüzdeki Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece, Mevlid-i Nebi'dir. İslam'ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür.

Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimize, âline ve ashabına salât ve selam olsun.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle O'nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik." Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) kendisini şöyle tanıtıyor:

"Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin izinden giden, insanları etrafına toplayan, Tevbe Peygamberiyim, Rahmet Peygamberiyim."

Değerli Müslümanlar!

Bizler, hayat rehberi Kur'an ve sünneti Allah Resûlü'nden öğrendik. Vefayı, iyiliği, dostluğu, muhabbeti ondan öğrendik. Rahmet yüklü adaleti, hikmet yüklü ahlâkı tüm insanlığa o tanıttı. Cenneti kazandıracak amelleri o gösterdi. Gönüllerimiz onunla birleşti. Dünyamız onunla anlam buldu, ömrümüz onunla bereketlendi.

Kıymetli Müminler!

Değerlerin yozlaştığı, vefasızlığın kol gezdiği günümüz dünyasında yegâne çare, Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in tavsiyelerini bütün insanlarla buluşturmaktır. O halde geliniz, Peygamberimizi yakından tanımanın gayretinde olalım. Resûlullah'ın en büyük mirası Kur'an'a, yolumuzu aydınlatan sünnetine sıkı sıkıya sarılalım. Nefsimizi güzel ahlakıyla arındıralım. İşte o zaman çağımız yeniden asr-ı saadet olacaktır. Dünyamız huzurla dolacak, ahiretimiz cennet olacaktır inşallah.

Aziz Müslümanlar!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlemiştir. Vefa, fert için kıymet ve değer, toplum için huzur ve saadettir. Her konuda olduğu gibi vefa konusunda da en güzel örnekleri Resûl-i Ekrem (s.a.s) insanlığa sunmuştur. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle Peygamberimizin anne-babasına, eş ve çocuklarına, akraba ve dostlarına, canlı cansız tüm mahlûkata gösterdiği vefa örneklerini toplumumuzla paylaşacağız. Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kâinatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye gayret göstereceğiz.

Bu vesileyle şimdiden Mevlid-i Nebi Gecemizi tebrik ediyor, haftamızın aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

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DiyanetCuma Hutbesi konusu ne? 15 Ekim 2021 Cuma Hutbe konusu belli oldu!
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