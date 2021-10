Gaziantep FK, Hatay’da deplasman galibiyeti peşinde

Bu sezon dış sahadaki 4 karşılaşmasından sadece 1 puan çıkarabilen kırmızı-siyahlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Adana Demirspor'a da 4-0 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

MUHAMMET DEMİR: DIŞ SAHADA GALİBİYETLERE BAŞLAMAMIZ LAZIM

Gaziantep FK'nin tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, Atakaş Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. İyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Muhammet, "İçeride çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum ama lig sadece iç saha maçlarıyla geçmiyor. Bir an önce dış sahada galibiyetlere başlamamız lazım. Buna Hatayspor'u yenerek başlamak istiyoruz. Çok iyi hocaları ve takımları var. Bizim için zor bir deplasman. Hatay deplasmanı tüm takımlar için zorludur. Bunun bilincinde oraya gideceğiz. Her zamanki gibi kazanmak için oraya gideceğiz. İnşallah her şey umduğumuz gibi olur" diye konuştu.

"ÇOK FARKLI ŞEYLER YAPABİLECEK BİR TAKIMIZ"

Başarılı forvet, yeni bir kadro olduklarını ve her geçen gün takımın daha fazla geliştiğini dile getirdi. Daha üst sıralara çıkacaklarına inandığını vurgulayan Muhammet Demir, "Yeni bir takım olduğumuzu ve bu sürede iyi puanlar topladığımızı düşünüyorum. Oyuncu grubu olarak birbirimizi tanıma aşamasındayız. Milli ara bize çok iyi geldi. Bunu atlattıktan sonra çok farklı şeyler yapabilecek bir takımız. Aramızdaki kaynaşma ve iletişim sorununu hallettikten sonra daha yukarıya gideceğimizi düşünüyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.