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Giriş Tarihi: 15.10.2021 22:17 Son Güncelleme: 15.10.2021 22:18

''Gemliğe doğru / Denizi göreceksin / Sakın şaşırma'' dizeleri kime aittir?

’’Gemliğe doğru / Denizi göreceksin / Sakın şaşırma’’ dizeleri kime aittir?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Gemliğe doğru denizi göreceksin sakın şaşırma dizeleri kime aittir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Gemliğe doğru denizi göreceksin sakın şaşırma dizeleri kime aittir? sorusunun cevabı

''Gemliğe doğru / Denizi göreceksin / Sakın şaşırma'' dizeleri kime aittir?

C- ORHAN VELİ

CEVAP: C

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''Gemliğe doğru / Denizi göreceksin / Sakın şaşırma'' dizeleri kime aittir?
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