Görev milli kahramanda!

Portekizli hoca, hücum planını ilk A Milli Takım maçında golünü atan ve Türkiye’yi coşturan Serdar Dursun üzerine kuruyor. Son iki lig maçında sadece 4 dakika süre olan Mesut Özil’in de yeri garanti
Süper Lig'de milli araya zirvede giren Fenerbahçe, en yakın takipçisi Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 3 puan hedefliyor. Lider gideceğiTrabzon'danlider dönmekisteyen teknik direktör Vitor Pereira ince eleyip sık dokuyor. Milli takımlarından gelen oyuncularının son durumuna göre kadroyu oluşturacak Portekizli teknik adamın 11'inde kale dışındaki 2 ismin yeri şimdiden garanti. Pereira, Trabzonspor deplasmanındakihücum planını Serdar Dursunüzerine kuruyor.
TECRÜBELİ OYUNCU MORALLİ VE ÖZ GÜVENLİ
Tecrübeli teknik adam, son milli maçını bu gece yarısıoynayan Enner Valencia'nınyorgun geleceğini hesabakatarak Serdar'ı zorlu karşılaşmaya hazırlıyor. Milli Takım'daki ilk maçında ilk golünü Letonya'ya atan moralli Serdar Dursun, Trabzon deplasmanında 11'de olacak. Sarı-lacivertlilerde hücumbölgesinde forması garantiolan bir başka isim MesutÖzil... Hatay maçında son 4 dakika süre alan Kasımpaşa karşısında oyuna giremeyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu, zorlu deplasmanda sahada olacak
SERDAR'IN GOLÜ YOK!
Süper Lig'de sarılacivertli forma ile 3 maçta 94 dakika süre alan Serdar Dursun, gol sevinci yaşayamadı. 29 yaşındaki futbolcu siftahı Trabzon'da yapmak istiyor.
3 İSİM FORMA İÇİN KAPIŞIYOR Hücumhattındaki3. forma içinBerisha, Rossi vePelkas büyük yarışa girdi
BERİSHA, milli ara öncesi oynanan Kasımpaşa maçında sessizliğini gol atarak bozmuş, yerini 85'te Osayi'ye bırakmıştı. Alman golcü, çalışmalarını takımla birlikte İstanbul'da sürdürdü. ROSSİ ise 2-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında Berisha ve Gustavo'nun gollerinde asistiyapan isim olarak öne çıkmış, 67'de yerini Mert Hakan'a bırakmıştı. O da milli arada takımla birlikte çalışmalarına devam etti. PELKAS Süper Lig'de 4 maçta 58 dakika oynayabildi. Kasımpaşa karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamladı. Yunan futbolcu ülkesinin Gürcistan'ı 2-0 yendiği DünyaKupası Eleme Grubu maçında 44 dakikasüre alıp 1 gol attı. 2-0 yenildikleri İsveç maçında 19 dakika forma giydi.
VALENCİA YARIN GELECEK
F.BAHÇE'NIN Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia milli takımı ile son maçına Kolombiya'ya karşısında çıktı. Bolivya'yı 3-0 yendikleri maçta2, Venezuala'ya 2-1 yenildikleri karşılaşmadaise penaltıdan gol atan Valencia, İstanbul'a döner dönmez yarın öğleden sonra Trabzon'a hareket edecek kafileye katılacak. Tecrübeli golcünün uzun yolculuk ve yorgunluk nedeniyle Trabzon'da yedek soyunması bekleniyor.