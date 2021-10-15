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Giriş Tarihi: 15.10.2021 19:31

Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim, konusu ne?

Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim, konusu ne?

Cuma akşamı yayınlanacak olan Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümüyle ekrana gelirken Kıbrıs Zafere Doğru çekildiği yer merak ediliyor. Ağustos 1964'te yaşananlar ve Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak bilinen "Erenköy Direnişi" anlatılacak. Tarihi dönem dizisi olması yönüyle Kıbrıs Zafere Doğru’nun çekildiği yer merak ediliyor. Peki Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim, konusu ne? İşte yanıtı…

Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor sorusunun yanıtı tarihi türden diziye ilgisi olanlar tarafından araştırılıyor. Erenköy savunması ile yankı uyandıran yeni sezon fragmanının ardından pek çok izleyici Bir Zamanlar Kıbrıs'ın devam dizisi Kıbrıs Zafere Doğru çekildiği yerler dışında oyuncu kadrosu ve konusu da ilgi görüyor. Peki Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim, konusu ne?

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR VE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci sezonunda tarihi gerçekler çerçevesinde, "Erenköy Direnişi"nin ekrana geleceği dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Erenköy'ün düşmemesi için verilen zorlu mücadele ekrana geldi. Çekimleri Kıbrıs'ta ve devam eden dizi güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi gerçeklere dayanan konusuyla dikkat çekiyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kıbrıs Zafere Doğru'nun yayın tarihi de belli oldu. Dizi, 15 Ekim Cuma günü (bugün) başlayacak ve her hafta Cuma günü saat 20:00'de ekrana gelecek.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU

Kıbrıs Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs) konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır.

Kıbrıs'ın, Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi"nin ekranlara geleceği yeni sezonun ilk tanıtımında; üniversite öğrencilerinin ve Kıbrıslı mücahitlerin zor koşullar altında verdiği büyük mücadele ekrana geldi. Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan "Kıbrıs Zafere Doğru" Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesini anlatacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ahmet Kural - Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu - Bereli/Ankaralı

Pelin Karahan - İnci Dereli

Gülper Özdemir - Doktor Ayşe İnan

Devrim Saltoğlu - Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın - Nikos Sampson

Hasan Küçükçetin - Derviş

Miray Aka - Pembe Dereli

Deniz Baytaş - Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers - Salahi Dereli

Ömer Turan - Bekir

Nebil Sayın - Yeoryos Grivas

Emre Törün - III. Makarios

Hakan Güner - Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı - Ahmet Çavuş

Bade Arazlı - Mine Dereli

Sümeyra Koç - Sandy

Rüzgar Irmakoğlu - Müge Dereli

Umut Avcı - Şöför Hamit

Demir Karahan - Efsane

Kemal Uçar - Cengiz Topel

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Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim, konusu ne?
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