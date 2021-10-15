Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor sorusunun yanıtı tarihi türden diziye ilgisi olanlar tarafından araştırılıyor. Erenköy savunması ile yankı uyandıran yeni sezon fragmanının ardından pek çok izleyici Bir Zamanlar Kıbrıs'ın devam dizisi Kıbrıs Zafere Doğru çekildiği yerler dışında oyuncu kadrosu ve konusu da ilgi görüyor. Peki Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim, konusu ne?