Kredi faiz oranları güncel listesi yayınlandı! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

Kredi faiz oranları listesi binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası faiz oranlarını Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı alarak yüzde 18'e düşürmesinin ardından kredilerdeki son durum merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "Bankaların kredi faiz oranları düşecek mi, ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...