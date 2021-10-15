Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranları güncel listesi yayınlandı! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:40

Kredi faiz oranları güncel listesi yayınlandı! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

Kredi faiz oranları güncel listesi yayınlandı! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!

Bankaların kredi faiz oranları listesi gün içerisinde binlerce kişi tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların düşük faizli uzun vadeli kampanyalarından yararlanmak istiyor. İhtiyaç, konut, taşıt olmak üzere çeşitli kampanyalarla vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılarken bankaların güncel kredi faiz oranları listesini inceliyor. İşte 2021 kredi faiz oranları listesi...

Kredi faiz oranları listesi binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası faiz oranlarını Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı alarak yüzde 18'e düşürmesinin ardından kredilerdeki son durum merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "Bankaların kredi faiz oranları düşecek mi, ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel kredi faiz oranları listesi ve tüm detaylar...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Kredi faiz oranları güncel listesi yayınlandı! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2021!
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