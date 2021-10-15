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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Kulübün sahibi olsalardı Falcao’yu almazlardı

Kulübün sahibi olsalardı Falcao’yu almazlardı

“Popülerlik uğruna yapılan bu tarz hamleler kulübün geleceğini ipotek altına alıyor. Falcao ile labirent gibi sözleşme imzalanmış”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, beIN SPORTS'ta katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Elmas'tan öne çıkanlar şöyle: "Biz, Galatasaray'ın geleceği için cesur kararlar aldık. Mali olarak çok ciddi önlemler alıyoruz. Transferlerde 5 yılı çöpe atıp, benden sonra gelen halletsin demek olmuyor. Eğer o dönem görev yapan yöneticimiz kulübün sahibi olsaydı Falcao'yu transfer etmezdi. Popülerlik uğruna bu tarz hamleler kulüplerin geleceklerini ipotek altına alıyor. Falcao ile labirent gibi sözleşme yapılmış. Göndermek için çok uğraştık. Maaşının %40'ını ödeyerek kontrattan çıktık. Dönemsel düşünen, stratejisi olmayanlar uzun vadeli başarıyı yakalayamazlar."

MUSLERA'YA ÖZEL UÇAK
Uruguay Milli Takımı'nda bulunan Muslera'yı pazar günkü Konya maçına yetiştireceklerini söyleyen Başkan Elmas, "Eğer bir aksilik çıkmazsa gerekli organizasyonu yaptık. Muslera cuma akşamı burada olacak, özel uçakla getireceğiz" dedi.

FATİH HOCAYLA BASKIYA BOYUN EĞMEDIK!
"FATIH hocanın bir avantajı var, benim kadar Galatasaraylı. Birlikte 5 yılı kapsayacak bir plan yaptık. Her sene 11'e 5-6 oyuncu alınacak sistemden uzak duralım, baskıya boyun eğmeyelim, dirayetli duralım dedik. İki Ümit Milli oyuncumuz A Milli Takım'a yükseldi. Transferde doğru yoldayız. Futbol bana bağlı... Hocayla arama kimseyi sokmaya gerek yok. Güzel bir birlikteliğimiz var. Forvette kimin oynayacağı konusunda fikrim var ama bunu söyleyecek lüksüm yok. Bu fikrimi sadece hocamla paylaşırım."

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN KULÜBÜYLE ANLAŞTIK
"HALİL Dervişoğlu'na enteresan bir madde koyduk. Bir senelik kiralık ücreti verdik. Sezon sonu için Brentford kulübüne size gelen teklifin aynısını verirsek biz alalım dedik ve anlaştık. Alırsak ödediğimiz kiralık bedeli düşeceğiz. Mostafa Mohamed'e transferin son günlerinde Bordeaux'nun bir ilgisi oldu. Sonra bir istişare yaptık gitmesini istemedik. Gedson'u önce göndermek istemediler. Sonra kiralamak da istemediler. Sürekli Benfica yönetiminin vereceği kararı bekledik. Takımda tutmaya karar verdiler."

MHK EŞİT VE ADİL OLMALI
"KULÜPLER Birliği bu sene çok aktif. MHK ve Tahkim Kurulu'nun bağımsız olması için harekete geçildi. Çekememeler ve güç alanını koruma savaşları var. Federasyon da orada anlayışlı ve farkında davrandı. Vicdani yara bırakmayacak şekilde herkese eşit olarak, hatalardan arındırılmış adil bir sistem istiyoruz."

VAR'DAKİ HATALAR KASITLI YAPILIYOR!
"HAKEM müessesi kötü. Rize maçında son golü onlar atsaydı biz şikâyetçi olacaktık. Biz attık onlar şikâyetçi oldu. İki takım adına da ciddi hatalar yapıldı. VAR'da yapılan hataların kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Eskiden 'sahada göremiyorlar' diyorduk, artık ekrandan da göremiyorlar. VAR'daki hatalar kasıtlı yapılıyor."

BÜLENT BAYRAKTAR FLORYA'YA DÖNÜYOR
İLETIŞIM ve teknik heyetinde son dönemde ayrılıklar yaşayan Fatih Terim, ekibine önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Terim'le geçmişte hem Galatasaray hem de Milli Takım'da çalışmış Bülent Bayraktar ismi artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Florya'ya geri dönmesi beklenen Bayraktar, hem Terim'e danışmanlık yapacak hem de spor hekimi olarak sağlık kurulunda yer alacak.

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Kulübün sahibi olsalardı Falcao’yu almazlardı
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