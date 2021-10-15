Liderlik maçı Ali Şansalan’ın

SÜPER Lig'de 9. hafta heyecanı bugün başlarken, haftanın hakemleri de açıklandı. 19 puanla zirvede yer alanFenerbahçe ile bir puan gerisindeikinci Trabzonspor arasındaki mücadeleye Ali Şansalan atandı. 33 yaşında,Çanakkale doğumlu olan Şansalan bu sezon 4 karşılaşmada görev yaparken, F.Bahçe'ninAdana Demir'i 1-0, Trabzon'unGiresun'u 1-0, Beşiktaş'ınAntalya'yı 3-2 ve G.Saray'ınGöztepe'yi 2-1 yendiği müsabakaları yönetti. 4 maçta 12 sarı gösterdi, kırmızı kartını kullanmadı. Geçen sene 18 lig maçında görev yapan Şansalan,kariyerinin ilk büyük karşılaşmasınageçen sezon Trabzon-Beşiktaş (1-3) maçıyla çıkmıştı.