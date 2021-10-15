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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Liderlik maçı Ali Şansalan’ın

Liderlik maçı Ali Şansalan’ın
SÜPER Lig'de 9. hafta heyecanı bugün başlarken, haftanın hakemleri de açıklandı. 19 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile bir puan gerisinde ikinci Trabzonspor arasındaki mücadeleye Ali Şansalan atandı. 33 yaşında, Çanakkale doğumlu olan Şansalan bu sezon 4 karşılaşmada görev yaparken, F.Bahçe'nin Adana Demir'i 1-0, Trabzon'un Giresun'u 1-0, Beşiktaş'ın Antalya'yı 3-2 ve G.Saray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği müsabakaları yönetti. 4 maçta 12 sarı gösterdi, kırmızı kartını kullanmadı. Geçen sene 18 lig maçında görev yapan Şansalan, kariyerinin ilk büyük karşılaşmasına geçen sezon Trabzon- Beşiktaş (1-3) maçıyla çıkmıştı.

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Liderlik maçı Ali Şansalan’ın
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