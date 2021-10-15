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Giriş Tarihi: 15.10.2021 14:56 Son Güncelleme: 15.10.2021 15:14

Mesut Özil: Bu doğum günüm en özeli, tek amacım taraftarımızı mutlu edebilmek

Mesut Özil: Bu doğum günüm en özeli, tek amacım taraftarımızı mutlu edebilmek

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil doğum gününde Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Mesut Özil, "Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli. Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil doğum gününde Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İşte Mesut Özil'in açıklamaları...

- Fenerbahçe forması altında ilk doğum günün. Neler hissediyorsun?
"Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli."

- Milyonlarca hayranın var. Artık Fenerbahçeliler için de ayrı bir konumdasın. Bunlar sana ne hissettiriyor?
"Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim."

- Taraftarı olduğun takımın mücadelesinde futbolcu olarak yer almak senin için ne anlam ifade ediyor?
"Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar."

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Mesut Özil: Bu doğum günüm en özeli, tek amacım taraftarımızı mutlu edebilmek
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