Mevlid Kandilinde hangi tesbihler çekilir? Mevlit Kandil gecesi çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar ile sureler!

Mübarek Mevlit Kandili, bu yıl 17 Ekim 2021 Pazar gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Bu noktada, Mevlit Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Mevlit Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

Mevlit Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;