Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Müslüman alemi dini bayramları ve günleri dua ve tövbe ederek, ibadette bulunarak geçirir. Bu özel günlerde Yüce Allah'ın bağışlayıcılığına sığınmak, O'na dua etmek tüm Müminlerin özen gösterdiği bir olaydır. Bu nedenle bu tarihe ilişkin merak edilenler arasında en çok "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve oruç tutmanın fazileti nedir?" soruları gündeme geliyor. Mevlid Kandili ibadetleri ve orucu hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER, ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberimiz (s.a.v) bazı mübarek günlerin ve gecelerin değerlendirilmesini, bu gecelerde muhakkak Allah'a dua ederek ibadette bulunulmasını nasihat etmiştir. Bu günleri bağışlanma ve hayatımızı İslam'ın gerekliliklerine uygun hale getirme amacıyla bir vesile olarak görmek gerekir. Mevlid Kandili'nde de bu amaçla Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, vakit, kaza ve nafile namazlarını eda etmek önemlidir. Ayrıca bu özel gece için oruç tutmak da yapılacak ibadetler arasındadır.