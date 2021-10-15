Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Müslüman alemi dini bayramları ve günleri dua ve tövbe ederek, ibadette bulunarak geçirir. Bu özel günlerde Yüce Allah'ın bağışlayıcılığına sığınmak, O'na dua etmek tüm Müminlerin özen gösterdiği bir olaydır. Bu nedenle bu tarihe ilişkin merak edilenler arasında en çok "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve oruç tutmanın fazileti nedir?" soruları gündeme geliyor. Mevlid Kandili ibadetleri ve orucu hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER, ORUÇ TUTULUR MU?
Hz. Peygamberimiz (s.a.v) bazı mübarek günlerin ve gecelerin değerlendirilmesini, bu gecelerde muhakkak Allah'a dua ederek ibadette bulunulmasını nasihat etmiştir. Bu günleri bağışlanma ve hayatımızı İslam'ın gerekliliklerine uygun hale getirme amacıyla bir vesile olarak görmek gerekir. Mevlid Kandili'nde de bu amaçla Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, vakit, kaza ve nafile namazlarını eda etmek önemlidir. Ayrıca bu özel gece için oruç tutmak da yapılacak ibadetler arasındadır.
MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ GÜN VE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Hz. Muhammed (s.a.v) Kandil gecelerinin gündüzünde oruç tuttuğu için Mevlid Kandili'nde oruç tutmak da sünnet kabul edilir. Bu kapsamda 18 Ekim Pazartesi günü oruç tutulabilir. Ancak isteyenler 17-18 Ekim'de de oruç ibadetini gerçekleştirebilir.
KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak ve ibadet etmek, kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirir, maneviyatını kuvvetlendirir. Ayrıca Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bu mübarek günde O'nun şefaatini kazanmaya vesile olur. Bu özel tarihlerde Yüce Allah'ın kudreti karşısında secde etmek, kişiye her zamankinden daha büyük bir fayda sağlar. Kişinin gönlünden geçirdiği ne dileği varsa hayırlı yoldan ve kolaylıkla gerçekleşmesine vesile olur.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11'inci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.