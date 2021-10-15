"On Numara sonuçları" her hafta Cuma günü olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı çekilişi ile belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango online üzerinden kupon doldurarak katılanlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "MPİ 15 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Milli Piyango Online ile 15 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;