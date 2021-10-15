Rakamlarla derbi atmosferi

Öne geçen bırakmaz!
Haftanın en önemli maçında lider Fenerbahçe, takipçisi Trabzonspor'a pazar günü konuk olacak. İki takımın derbiye doğru istatistikleri ise bir hayli ilginç. İşte iki takımdan öneçıkan detaylar…
9 Fenerbahçe'de fark var!
FENERBAHÇE'DE gol atan futbolcuların çeşitliliği daha fazla. Kanarya'nın ligde bu sezonağlara yolladığı 12 golün9'u farklı isimlerden geldi. Trabzonspor'un 16 golünü ise 6 farklı oyuncu kaydetti.
%10 Trabzonspor gole yakın
POZİSYONLARI golle buluşturma yüzdesinde Trabzonspor, rakibine göre daha iyi durumda. Bordo-mavililer,160 gol pozisyonuna girip16'sını golle sonuçlandırırken,%10'luk bir başarı oranı tutturdu.Kanarya ise 148 pozisyonun12'sinde ağları bulup, %8.1'lik bir oran yakaladı.
5 Kulübesi katkı veriyor
FENERBAHÇE, kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu. Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.
1 Fırtına evinde zorlanıyor
BU sezon deplasmanda 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Kanarya, 9 puanla ligin en iyi ikinci deplasman karnesine sahip. Misafir takım konumunda ligin en iyisi (13) olan Trabzonspor, evinde ise tam tersi bir performansa sahip. Fırtına, 3 karşılaşmanın sadece1'inden zaferle ayrılıp, iki beraberlikle5 puan toplayabildi.
6 Maça çok hızlı başlıyorlar
16 kez ağları gören Trabzonspor, ilk 15 dakikada 6 golle çeyrek dilimde en çok gol atan takım oldu. İlk yarının son 15'inde isekalesini 4 kez gole kapatamadı. Fenerbahçe, en çok 16-30 arasında gollerini atıyor. Kanarya, 12 golünün 4'ünü bu sürede kaydetti.
2 Altay'ın kalesi gole kapalı
Ligin en az gol yiyen eldivenleri karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de AltayBayındır kalesinde 6 gol görürken,Uğurcan Çakır 8 golüağlarında buldu.
7 Skoru bulan kaybetmiyor
İKİ ekip de öne geçtiği maçları kazanmayı biliyor. F.Bahçe, 7 kez üstünlüksağladığı karşılaşmalarda 6galibiyet-1 beraberlik çıkardı. Trabzonspor da önde olduğu 6 mücadelede 5 galibiyet alırken, 1'inden de eşitlikle ayrıldı.
16.8 Kanarya'nın 'hava'sı başka
HAVA topu kazanma oranında sarı-lacivertliler, rakibinin önünde. Kanarya, maç başı 16.8 kezbaşarı sağlarken, Trabzonspor10.8'lik oran tutturdu.
%86 Bordo-mavililer pas ustası
PAS başarı yüzdesi ve kalitesinde Trabzonspor'un F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, %86 ile ligüçüncüsü olurken, sarı-lacivertliler%80.5'lik başarıyla12. liği elde etti.