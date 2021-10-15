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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Rakamlarla derbi atmosferi

UĞUR ÇEM
Rakamlarla derbi atmosferi
Öne geçen bırakmaz!
Haftanın en önemli maçında lider Fenerbahçe, takipçisi Trabzonspor'a pazar günü konuk olacak. İki takımın derbiye doğru istatistikleri ise bir hayli ilginç. İşte iki takımdan öne çıkan detaylar…

9 Fenerbahçe'de fark var!
FENERBAHÇE'DE gol atan futbolcuların çeşitliliği daha fazla. Kanarya'nın ligde bu sezon ağlara yolladığı 12 golün 9'u farklı isimlerden geldi. Trabzonspor'un 16 golünü ise 6 farklı oyuncu kaydetti.

%10 Trabzonspor gole yakın
POZİSYONLARI golle buluşturma yüzdesinde Trabzonspor, rakibine göre daha iyi durumda. Bordo-mavililer, 160 gol pozisyonuna girip 16'sını golle sonuçlandırırken, %10'luk bir başarı oranı tutturdu. Kanarya ise 148 pozisyonun 12'sinde ağları bulup, %8.1'lik bir oran yakaladı.

5 Kulübesi katkı veriyor
FENERBAHÇE, kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu. Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.

1 Fırtına evinde zorlanıyor
BU sezon deplasmanda 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Kanarya, 9 puanla ligin en iyi ikinci deplasman karnesine sahip. Misafir takım konumunda ligin en iyisi (13) olan Trabzonspor, evinde ise tam tersi bir performansa sahip. Fırtına, 3 karşılaşmanın sadece 1'inden zaferle ayrılıp, iki beraberlikle 5 puan toplayabildi.

6 Maça çok hızlı başlıyorlar
16 kez ağları gören Trabzonspor, ilk 15 dakikada 6 golle çeyrek dilimde en çok gol atan takım oldu. İlk yarının son 15'inde ise kalesini 4 kez gole kapatamadı. Fenerbahçe, en çok 16-30 arasında gollerini atıyor. Kanarya, 12 golünün 4'ünü bu sürede kaydetti.

2 Altay'ın kalesi gole kapalı
Ligin en az gol yiyen eldivenleri karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır kalesinde 6 gol görürken, Uğurcan Çakır 8 golü ağlarında buldu.

7 Skoru bulan kaybetmiyor
İKİ ekip de öne geçtiği maçları kazanmayı biliyor. F.Bahçe, 7 kez üstünlük sağladığı karşılaşmalarda 6 galibiyet-1 beraberlik çıkardı. Trabzonspor da önde olduğu 6 mücadelede 5 galibiyet alırken, 1'inden de eşitlikle ayrıldı.

16.8 Kanarya'nın 'hava'sı başka
HAVA topu kazanma oranında sarı-lacivertliler, rakibinin önünde. Kanarya, maç başı 16.8 kez başarı sağlarken, Trabzonspor 10.8'lik oran tutturdu.

%86 Bordo-mavililer pas ustası
PAS başarı yüzdesi ve kalitesinde Trabzonspor'un F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, %86 ile lig üçüncüsü olurken, sarı-lacivertliler %80.5'lik başarıyla 12. liği elde etti.

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Rakamlarla derbi atmosferi
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