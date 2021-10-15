ERLİNG HAALAND

Haaland'ı da listesinde bulunduran Real Madrid, Mbappe'nin yanına ikinci bir forvete daha düşünüyor. Haaland'ın menajeri Raiola ve babası Alf-İnge Haaland, oyuncu için yazın birçok kulüple görüşmüş ve nabız ölçmüşlerdi. Raiola, Haaland için Ocak ayında Manchester City ile görüşecek. Real Madrid Haaland'ı da yakından takip ediyor.