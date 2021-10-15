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Giriş Tarihi: 15.10.2021 22:46 Son Güncelleme: 15.10.2021 23:04

Real Madrid’in transfer listesi ortaya çıktı! Mbappe'nin yanına yıldız isimler...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid’in transfer listesi ortaya çıktı! Mbappe’nin yanına yıldız isimler...

Önümüzdeki yaz sezonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid’in transfer listesindeki isimler ortaya çıktı. Kylian Mbappe’yi transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Real Madrid’in Fransız yıldızın yanına koyacağı oyuncular için düğmeye basmaya hazırlandığı yazıldı. İşte Real Madrid’in çılgın transfer listesi ve sözleşmesi sona erecek olan yıldızlar...

La Liga'da averajla lider olan Real Madrid'de önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Carlo Ancelotti yönetimindeki Madrid ekibi bu sezona çok iddialı girdi.

YENİ TRANSFER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Dünya yıldızı Mbappe'yi önümüzdeki sezon kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid'in yeni isimler içinde düğmeye bastığı ortaya çıktı.

Fransız yıldız Mbappe'nin yanına konulacak oyuncuların listesi İspanyol basınında yazılmaya başlandı. 2022 yaz transfer sezonuna hızlı girmek isteyen Real Madrid'in listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.

TAKIMA YENİ YILDIZLAR MI GELECEK?

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atması bekleniyor. Ancak birkaç isim daha ön planda olacak. 2022 yılında birkaç oyuncu için sözleşmenin sona ermesiyle birlikte, piyasa tanınmış oyuncularla güçlendirme fırsatları sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Real Madrid, Mbappe'nin yanına deneyimli ve yıldız oyuncuları da eklemek istiyor.

İspanyol AS gazetesine göre Real Madrid'in transfer listesinde birçok yıldız isimler yer alıyor. İşte Real Madrid'in transfer etmek istediği isimler…

KYLİAN MBAPPE

Yıldız oyuncu Mbappe'nin Haziran ayında sözleşmesi sona erecek. Mbappe, her açıklamasında Real Madrid'e gitmek istediğini ifade ediyor. Real Madrid'in ilk transfer hedefi olarak listede duruyor. Mbappe'nin çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki sezon Real Madrid'de forma giymesi bekleniyor.

ERLİNG HAALAND

Haaland'ı da listesinde bulunduran Real Madrid, Mbappe'nin yanına ikinci bir forvete daha düşünüyor. Haaland'ın menajeri Raiola ve babası Alf-İnge Haaland, oyuncu için yazın birçok kulüple görüşmüş ve nabız ölçmüşlerdi. Raiola, Haaland için Ocak ayında Manchester City ile görüşecek. Real Madrid Haaland'ı da yakından takip ediyor.

HAALAND SÖYLENTİLERİ ROBERT LEWANDOWSKİ'Yİ RAHATSZI ETTİ

Son 6 sezonda her yıl 40'a yakın gol atan 33 yaşındaki Polonyalı golcü Lewandowski'nin geleceği de sorgulanmaya başlandı. Bayern'in Haaland'ı transfer etmek istediği iddiaları sonrası oyuncunun da kendisine yeni bir takım bulmak için harekete geçmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Lewandowski'nin sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Real Madrid, Lewa'yı da makul bir fiyata kadrosuna katabilir.

PAUL POGBA

Real Madrid daha önce Paul Pogba 2016 ve 2019 yıllarında istemişti fakat transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Pogba'nın Manchester United ile sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona eriyor. Pogba, birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor. Mbappe ile Pogba, Real Madrid için iyi bir ikili olarak görülüyor.

RÜDİGER

Chelsea'nin formda oyuncusu Alman stoper Rüdiger de Real Madrid'in transfer listesinde olduğu ortaya çıktı. Rüdiger'in Chelsea ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Alaba'yı bonservis bedeli ödemeden transfer eden Madrid, aynı şekilde Rüdiger'i de Ramos ve Varane'in gidişinden sonra takıma getirmek istiyor.

FRANCK KESSİE

24 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin Milan'la sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor. Kessie'yi sadece Real Madrid değil, Barcelona da istiyor. Orta saha oyuncusunu isteyen diğer bir takım da PSG. Oyuncunun nereye gideceği merak ediliyor.

RAHEEM STERLİNG

Manchester City'nin 28 yaşındaki İngiliz yıldızı Sterling, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda transfer olmak istediğinin sinyalini verdi. "Başka bir yere gitme fırsatım olsaydı, gitmek isterdim. Yeni bir dil öğrenmeliyim. Fransızca veya İspanyolca öğrenmeyi çok istiyorum." Demişti. İngiliz oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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Real Madrid’in transfer listesi ortaya çıktı! Mbappe'nin yanına yıldız isimler...
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