Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’a karşı şansı tutuyor

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı yüzü gülüyor. Çalımbay, kariyerinde 8 farklı takımın başında Antalyaspor'a karşı mücadele etti.

Deneyimli çalıştırıcı Göztepe, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Antalyaspor'a karşı çıktığı 26 resmi maçın 12'sini kazanabildi. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 5 galibiyet elde ederken, 9 maç ise beraberlikle sona erdi.

ÇALIMBAY'IN 27. SINAVI

Deneyimli teknik direktör, yarın kariyerinde Antalyaspor'a karşı 27. randevusuna çıkacak. 9 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 8 puanla 14. sırada olan Antalyaspor'u mağlup edip, 3 puan kazanmak istiyor.

EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek DG Sivasspor, iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de iç sahada son 3 maçtır kaybetmiyor. Kırmızı-beyazlılar söz konusu süreçte 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yiğidolar evindeki en son yenilgisini ise Konyaspor'a karşı 1-0'lık skor ile almıştı.

Süper Lig'de evinde son 3 maçta 5 puan elde eden Sivasspor, Antalyaspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini de 3'e çıkartacak. DG Sivasspor - Antalyaspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.