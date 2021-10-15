Sergen Yalçın’dan futbolcularına: Mesajı verin

Beşiktaş, milli arada sakat oyuncularının birçoğunun iyileşmesiyle büyük ölçüde toparlandı. Siyah-beyazlı takım, 22 günde oynanacak 6 zorlu karşılaşmadan en az kayıpla çıkmayı hedeflerken teknik direktör Sergen Yalçın, talebeleriyle yaptığı görüşmede, bugünkü Başakşehir karşılaşmasının önemini dile getirdi.

Üst üste hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:

MURAT HOCA DA EN İYİSİNİ YAPACAK

"Kadro sıkıntısını aştık. Şimdi bıraktığımız yerden çok daha iyisini yaparak başlamamız ve herkese mesajımızı vermemiz gerekiyor. Ben saha kenarında olmasam da Murat hoca başta olmak üzere tüm teknik ekip, en iyi şekilde sizleri yönlendirecek. Burada güzel bir birlikteliğimiz var. Hedeflerimize ve sahaya tam konsantre olalım, iyi oyuna odaklanalım. Biz iyi oynadıkça, sahaya emek ve mücadele koydukça skor zaten gelecektir."

YALÇIN'SIZ 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Cezası nedeniyle maçı locadan izleyecek olan deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon da aynı nedenden dolayı yine Başakşehir karşısında takımın başında yer alamamış, siyah-beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrılmıştı. Kara Kartal, Sergen Yalçın'ın kulübede yer almadığı diğer iki karşılaşmada ise Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmiş, Antalyaspor ile de 1- 1 berabere kalmıştı.

PJANİC&KENAN RİSKE EDİLMEDİ

BEŞIKTAŞ'TA Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna tedavileri devam eden N'Koudou ve Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Miralem Pjanic ve elinden operasyon geçiren Kenan Karaman dahil edilmedi. Teknik heyetin Pjanic ve Kenan'ı riske etmemek adına böyle bir karar aldığı öğrenildi. Bu arada Fabrice N'Sakala da Sergen Yalçın'ın sol bekte Umut Meraş ve Rıdvan'ı yeterli görmesi üzerine kadroya dahil edilmedi.