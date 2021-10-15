Son dakika: Başakşehir’in konuğu Beşiktaş! İlk 11’ler belli oldu…

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz Türüç, Chadli, Okaka

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Güven, Batshuayi

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Başakşehir FK, daha önceki dokuz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (4G 4B).

-Başakşehir FK'ya konuk olduğu son beş Süper Lig maçında tek galibiyetini son karşılaşmada alan Beşiktaş (4M), lig tarihinde rakibini üst üste iki dış saha maçında mağlup edemedi.

-Beşiktaş'ı konuk ettiği 13 Süper Lig maçında da gol bulan Başakşehir FK (toplam 20), son dört karşılaşmanın üçünde kalesini gole kapamayı başardı.