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Giriş Tarihi: 15.10.2021 09:14 Son Güncelleme: 15.10.2021 09:17

Son dakika: Dikkat çeken Emre Belözoğlu yorumu! "Beşiktaş'ın yenemeyeceği takım..."

Son dakika: Dikkat çeken Emre Belözoğlu yorumu! Beşiktaş’ın yenemeyeceği takım...

Son dakika...Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı bu akşam oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Milli ara öncesi oynadığı 3 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar yeniden çıkışa geçmek istiyor. Emre Belözoğlu ile yeni bir sayfa açan Başakşehir ise 3 puan hedefliyor. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ali Gültiken bu zorlu maçı değerlendirirken, Beşiktaş'ın Süper Lig'de her takımı yenebileceğini ifade etti. Gültiken, Emre Belözoğlu'nun şanslı bir başlangıç yapacağını belirtti.

Son dakika...Süper Lig'e verilen milli ara sona erdi ve heyecan yeniden başlıyor. 9. haftanın ilk maçı bu akşam Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak. Son 3 maçta 4 puan alabilen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde moral arıyor. Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu ise ilk maçından 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Ali Gültiken, zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

Başakşehir-Beşiktaş maçında nasıl bir futbol bekliyorsunuz. Sergen Yalçın'ın stratejisi sizce ne olmalı?

Beşiktaş ağır basıyor elbette. Eksikleri olabilir ama hiçbir zaman bunu oyunda zafiyet olarak göstermedi. Bu süreç içinde eksiklikler biraz daha tamamlandı. Beşiktaş kendi temposunu ve oyununu yansıttığında Süper Lig'de geçemeyeceği takım yok.

Ghezzal, Batshuayi, Alex... Bunlar çok önemli oyuncular. Sahada olurlarsa çok ciddi fark yaratacaklardır. Süreç içinde tamamen dönmeleri farkı gösterir.

YETER Kİ SAKATLIK OLMASIN!

Sakatlıktan çıkan isimlerin düzelmesi ile Beşiktaş'ta işler tekrar rayına oturur mu?

Beşiktaş'ta zaten işler çok da rayından çıkmadı. Ufak tefek sallanmalar oldu sadece. Bu da, bu kadar eksikliğe rağmen çok normal. Puan cetveline ve ligin durumuna baktığımızda aradaki farkın yalnızca bir maç olduğunu görüyoruz.

Bu durum Beşiktaş'ın rahatlıkla üstesinden gelebileceği bir durum. Bu oyuncu grubu, Sergen hoca ile birlikte bu işin altından çok rahat kalkar. Yeter ki yaşadığı son sıkıntılı durumların bir kez daha tekrarı olmasın.

SERGEN YALÇIN ÖZGÜR OLMALI

Beşiktaş ligde son 3 haftada 1 kez kazandı, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı... Avrupa-lig maratonu takımı nasıl etkiliyor?

Yine sert bir periyot var ve zorlu görünüyor. İşin temel noktası, Beşiktaş'ın tüm kadrosunun sahaya sürelebilir noktada olması. Maçlara ve rakiplere göre tabii ki kadro seçimleri olacak. Önemli olan Sergen Yalçın'ın bu kadro seçimini yapabilecek özgürlüğünün olması.

Elindeki alternatifler sağlıklı olursa Avrupa'da da iyi oynayabileceğini gösteren bir Beşiktaş kadrosu var.

Batshuayi, Alex, Pjanic gibi isimler işin bu tarafı düşünülerek de transfer edildi. Bunun da altından kalkabilirse zorlu maç trafiği en iyi şekilde aşılacaktır.

EMRE BELÖZOĞLU ŞANSLI BAŞLIYOR

Başakşehir'de göreve gelen Emre Belözoğlu ile birlikte neler değişir. Başakşehir bu zor durumdan kurtulur mu?

Başakşehir kadrosu hâlâ yolunu arıyor. Teknik direktörün değişse de bir oyun gücü bulmakta zorlanıyor. Büyük bir motivasyon sıkıntıları var. Kulüp çok steril, sistemi güzel işliyor. Fakat oyuncuyu baskı altına alabilecek, yapma iradesini zorlayabilecek bir itici gücü yok.

Teknik direktörün kısa süre içinde bu durumu birden düzeltip harika sonuçlar ve günlere doğru bir anda dönmesini de çok kolay görmüyorum. Emre Belözoğlu açısından şanslı bir başlangıç. Kulüp açısından olan durumlar aslında teknik direktör açısından şanslı avantajlar.

Bu durum, teknik direktöre uzun bir zaman ve kredi sağlıyor. Emre bunu kendi felsefesi doğrultusunda geliştirebilirse pozitif adım atmış olur.

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