Son dakika: Dikkat çeken Emre Belözoğlu yorumu! "Beşiktaş'ın yenemeyeceği takım..."

SERGEN YALÇIN ÖZGÜR OLMALI

Beşiktaş ligde son 3 haftada 1 kez kazandı, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı... Avrupa-lig maratonu takımı nasıl etkiliyor?

Yine sert bir periyot var ve zorlu görünüyor. İşin temel noktası, Beşiktaş'ın tüm kadrosunun sahaya sürelebilir noktada olması. Maçlara ve rakiplere göre tabii ki kadro seçimleri olacak. Önemli olan Sergen Yalçın'ın bu kadro seçimini yapabilecek özgürlüğünün olması.