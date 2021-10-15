Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak 15 bin öğretmen ataması için mülakat yerleri ve tarihleri açıklaması bekleniyor. 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında ön başvuruda bulunan öğretmen adayları, bu başvurular neticesinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEB'in yayınladığı öğretmen atama takvimine göre MEB 15 bin atama sözlü sınav yerleri açıklanma tarihi ve e-Devlet ile mülakat yeri öğrenme ekranı haberimizde.
ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN, MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.
Sonuçlar 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.
Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.