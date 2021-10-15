Taraftara mutluluğu vereceğiz!

Bakasetas: “Şehrin içinde gezdiğiniz zaman insanların yüzündeki ifadelerden Trabzonspor’un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz.”
Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas, kulüp dergisinin bu ayki konuğu oldu… Sezon sonunda şampiyon olarak bordo-mavili camiaya bu mutluluğu yaşatmak istediklerini belirten Yunan oyuncu, şunları söyledi: "Burada insanlar birazdaha hızlı sinirlenebiliyorlar. Bunun aslında hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum (Gülüyor). Çünkü bir anda hava güneşliykenbir anda başka birhava durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Şehrin içinde gezdiğiniz zaman insanların yüzündeki ifadelerden Trabzonspor'un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz. Bu yıl bizim için çokkritik bir sezon. Önemli başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Trabzonspor taraftarlarınao mutluluğu vermekistiyoruz."