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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Taraftara mutluluğu vereceğiz!

Taraftara mutluluğu vereceğiz!

Bakasetas: “Şehrin içinde gezdiğiniz zaman insanların yüzündeki ifadelerden Trabzonspor’un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz.”

Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas, kulüp dergisinin bu ayki konuğu oldu… Sezon sonunda şampiyon olarak bordo-mavili camiaya bu mutluluğu yaşatmak istediklerini belirten Yunan oyuncu, şunları söyledi: "Burada insanlar biraz daha hızlı sinirlenebiliyorlar. Bunun aslında hava durumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum (Gülüyor). Çünkü bir anda hava güneşliyken bir anda başka bir hava durumuyla karşılaşabiliyorsunuz. Şehrin içinde gezdiğiniz zaman insanların yüzündeki ifadelerden Trabzonspor'un kazanıp kazanmadığını görebiliyorsunuz. Bu yıl bizim için çok kritik bir sezon. Önemli başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Trabzonspor taraftarlarına o mutluluğu vermek istiyoruz."

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Taraftara mutluluğu vereceğiz!
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