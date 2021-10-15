Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! ’Taraftarın desteği çok önemli...’

MÜCADELEYİ BIRAKIRSANIZ HER ŞEYİ KAYBEDERSİNİZ'

'Oynadığımız futbol umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir futbol oynuyoruz. Lig uzun bir maraton, 38 maç oynayacağız. Daha dörtte birini bile tamamlamadık.

Ne zaman ki mücadeleyi bırakısınız, o zaman her şeyi kaybedersiniz. Oynadığımız ilginç maçlar oldu, Konya'daki maç önemliydi. Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük rahat da kazanabilirdik. Geri dönüş direnci gösterdik.