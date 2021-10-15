Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Taraftarın desteği çok önemli...'
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:30 Son Güncelleme: 15.10.2021 11:38

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Taraftarın desteği çok önemli...'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! ’Taraftarın desteği çok önemli...’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kritik Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, takıma güvendiklerini geriye düştükleri maçlarda geri döndüklerini taraftardan beklentilerinin de takıma destek olduğunu belirtti.

Pazar akşamı evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da liderlik hesapları yapılıyor. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, 'Taraftarlardan ricam 90 dakika boyunca destek vermeleri, oyuncular buna büyük önem veriyorlar.' dedi.

MÜCADELEYİ BIRAKIRSANIZ HER ŞEYİ KAYBEDERSİNİZ'

'Oynadığımız futbol umut verici, bizi başarıya taşıyacak bir futbol oynuyoruz. Lig uzun bir maraton, 38 maç oynayacağız. Daha dörtte birini bile tamamlamadık.

Ne zaman ki mücadeleyi bırakısınız, o zaman her şeyi kaybedersiniz. Oynadığımız ilginç maçlar oldu, Konya'daki maç önemliydi. Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük rahat da kazanabilirdik. Geri dönüş direnci gösterdik.

Taraftarlardan ricam, Fenerbahçe maçında 90 dakika takıma destek vermeleri. Gerçekten oyuncular buna çok büyük değer veriyorlar. Taraftar, onlar için itici güç.'

Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Taraftarın desteği çok önemli...'

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika haberi: İşte FETÖ'nün şehitlere ihaneti! Hain komutan yakalandı
Son dakika haberi: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı
İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!
SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Altın için yeni rota belli olacak: Bu tarihlere dikkat!
Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP'li eski başkan vekili çıktı!
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp resmen servet kazanıyorlar
Son dakika haberler | Meslek öğrenene 768 TL ödeme! İşte şartlar
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert eleştiriler! "Terim isim vererek oyuncularını..."
Sosyetede kavga skandalı! Davette birbirlerine girdiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması! 'Taraftarın desteği çok önemli...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA