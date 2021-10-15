Trabzonspor’da dört genç futbolcuyla sözleşme yenilendi

İmza töreninde konuşan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, "Bugün dört değerli genç oyuncumuzun sözleşme uzatma töreni için bir aradayız. Hepsi bizim ayrı ayrı değerimiz ve Trabzonspor ailesinin çok önemli bireyleri, aktörleri. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim altyapımızdan yetişenler var. Altınordu'nun altyapısından gelen Erce Kardeşler var. Ancak geçtiğimiz 2-3 yıllık süreçte her biri Trabzonspor felsefesini benimsemiş, Trabzonspor felsefesi doğrultusunda davranan ve mücadele eden, kulübümüzün ve camiamızın değerli futbolcuları. Kendileriyle sözleşme uzatacağız. İnşallah ya futbol hayatlarını Trabzonspor forması altında ya da çok daha ileriye taşıyarak Avrupa'da hem kulübümüzü hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil eden birer futbolcu olarak görmek en büyük arzumuz. Bu sene güçlü bir kadro oluşturduk, alternatifli bir kadro oluşturduk. Kadro derinliğimiz var. Her zaman söylediğim gibi vermiş olduğumuz mücadele şampiyonluk mücadelesi. Allah inşallah bu kardeşlerimiz ile birlikte, diğer futbolcu kardeşlerimizle birlikte o mutlu sona ulaşmayı, taraftarlarımızla birlikte kutlamayı, o kupayı Trabzon'a getirmeyi hepimize nasip eder. Atacakları bu imza inşallah Trabzonspor'da başarının imzası ve kendi kariyerleri açısından da başarılı bir kariyerin imzası olarak tarihe geçer. Kulübümüze, sizlere, ailelerinize ve camiamıza hayırlı uğurlu olur inşallah. Aynı temennileri paylaşıyoruz, aynı ülkü etrafında birleşip mücadele ediyoruz. Bizim de temennimiz siz kardeşlerimizle, yerli ve yabancı hiç ayırt etmeksizin Trabzon'un ve Trabzonspor'un hak ettiği başarıların altına imza atarız. Daha doğrusu o imzayı atacak olan sizlersiniz. Bizler de sizlerin başarısıyla gurur duyacak insanlarız. Bizler yöneticiyiz, bugün var yarın yokuz. Sizler bu camianın altyapısından yetişip bu forma için ter döken oyuncular olarak vermiş oldukları çaba her türlü takdirin üzerindedir. İnşallah o alın terinin karşılığı da başarı olarak sizleri taçlandırır. Forma konusunu da siz kendi aranızda halledersiniz. Forma tanıtımı çok önemli" dedi.

İmza töreninde duygularını ifade eden Ahmetcan Kaplan, "Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan, kazasız ve belasız bir sezon olur. Biz Trabzonspor gençleri her zaman hazırız. Şampiyonluğa giden süreçte bizlere forma şansı düştüğünde, bu formayı layıkıyla giymeye her zaman hazırız. Bizler de büyüklerimizden, tecrübeli ağabeylerimizden kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bizim de hayallerimiz var. İnşallah dediğiniz gibi bu sene şampiyonluğa giden, hayallerimize giden bu yolda bizim de yardımımız olur. İnşallah sezon sonu şampiyonluğu görürüz" dedi.