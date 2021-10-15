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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:58

Üniversiteler kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi? 2021- 2022 Üniversiteler kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi?

Üniversiteler kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi? 2021- 2022 Üniversiteler kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi?

Üniversiteler kapanacak mı?” sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar sürmeye devam ediyor. Pek çok öğrencinin gündeminde yer alan bu konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, "Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı. Peki; üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversiteler kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası öğrencilerin merak ettiği üniversitelerin son durumu ve yüz yüze eğitime yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar doğrultusunda "Üniversiteler kapanacak mı? Bu sene üniversiteler kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bakan Koca; "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi. İşte konu ile ilgili yapılan son açıklamalar.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yaptı. Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi. Bakan Koca yazılı açıklamasında şunları söyledi: Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etmişti;

"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."

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Üniversiteler kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi? 2021- 2022 Üniversiteler kapanacak mı, uzaktan eğitime geçilecek mi?
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