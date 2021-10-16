Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Ekim koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla günlük bazda duyurulan en güncel bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor.

SON DAKİKA 16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA-VEFAT RAKAMLARI

16 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları açıklandığında burada olacak;