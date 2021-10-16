Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Ekim koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla günlük bazda duyurulan en güncel bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor.
16 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 28 bin 537
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611
VAKA SAYISI: 30 bin 694
VEFAT SAYISI: 181
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513
VAKA SAYISI: 30 bin 706
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461
VAKA SAYISI: 31 bin 248
VEFAT SAYISI: 236
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331
VAKA SAYISI: 33 bin 860
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110
VAKA SAYISI: 30 bin 563
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861