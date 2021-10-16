Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak ve resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:01 Son Güncelleme: 16.10.2021 10:02

29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak ve resmi tatil mi?

29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak ve resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Kutlama hazırlıkları başlarken, milli bayramlar arasında yer alan bu tarihte okulların ve özel kurumların izinli olup olmayacağı da merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı için pek çok kişi 2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak ve resmi tatil mi gibi sorularla araştırma yapıyor. 29 Ekim tatil mi ve hangi güne denk geliyor? İşte 2021 resmi tatil takvimine göre bayramla ilgili detaylar.

2021 yılının son milli bayramı olan 29 Ekim için geri sayım başladı. Bu tarihte tatil yapmayı planlayan pek çok kişi 29 Ekim tatil mi, resmi tatil olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca 29 Ekim hangi güne denk geliyor sorusu da gündemdeki yerini koruyor. 2021 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun yanıtı ve yılın son tatiline ilişkin merak edilenler haberimizde.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE TATİL Mİ?

29 Ekim 1925 yılından beri her yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Devlet dairelerinde 29 Ekim hafta sonu tatili ile birleşecek. 28 Ekim'in de yarım gün tatil olması dolayısıyla 2021 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak.

29 EKİM'DE OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için 29 Ekim Cuma günü okullar tatil olacak. Ayrıca kamu kuruluşları, banka, eczane, noter gibi yerler de mesai yapmayacak. 28 Ekim Perşembe günü ise mesai saat 13:00'te son bulacak.

CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. 29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)'nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir.

2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Buse'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Metruk evde asılı halde bulunmuştu
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman, hangi gün idrak edilecek ve ayın kaçında?
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun o hamlesi ilk maçına damga vurdu! Beşiktaş maçının kaderini değiştirdi...
SON DAKİKA HABERLER! Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika: Başakşehir Beşiktaş’ı 3 golle mağlup etti! Emre Belözoğlu galibiyetle başladı
Son dakika haberi: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı
Brezilya-Uruguay maçında Fernando Muslera tarihi farkı önledi! 4 gole rağmen...
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak ve resmi tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA