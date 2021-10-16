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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Ada’da heyecan A Spor’da yaşanacak

Ada’da heyecan A Spor’da yaşanacak
HER hafta Premier Lig'den bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturan A Spor'da şölen bugün de devam ediyor. Manchester City, henüz ligde galibiyetle tanışamayan Burnley ile saat 17:00'de kozlarını paylaşacak. Dünyanın en iyi futbolcularının buluştuğu Ada'da şampiyonluğun güçlü adaylarından Pep Guardiola'nın takımı, Burnley'i yenip zirve takibini sürdürmek istiyor. Güçlü rakibine 'dur' demeye çalışan Burnley ise ilk zaferini tatmanın peşinde. Sporseverlerin merakla beklediği müsabaka canlı ve naklen yayınla A Spor'da izleyicilerle buluşacak.

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Ada’da heyecan A Spor’da yaşanacak
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