Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu için gözler EGM PA’da!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 20:18

Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu için gözler EGM PA’da!

Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu için gözler EGM PA’da!

EGM PA duyurularını yakından takip edenler bekçi alımı başvuruları için geri sayıma başladı. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Tam bu noktada bekçilik şartları, başvuru tarihleri binlerce kişi tarafından araştırılır hale geldi. Söz konusu alımlar için henüz başvuru tarihi ise açıklanmadı. Peki Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuya dair bilgiler…

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyurularını yakından takip edenler bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak olan bekçi adaylarında belli şartlar aranıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Tam bu noktada söz konusu alımların başvuru tarihleri, şartları ve kimlerin alınacağı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ekim ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
Son dakika haberleri: Radamel Falcao'dan şok hareket! Büyük tepki çekti! "Utanç verici"
Son dakika haberleri... Buse'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Metruk evde asılı halde bulunmuştu
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika haberi: Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Magnum Porsche çekiliş sonuçları kim kazandı? 16 Ekim 2021 Magnum çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama
Son dakika: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yine karşı karşıya! 21. yüzyılın en iyisi oldu...
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu için gözler EGM PA’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA