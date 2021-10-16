Böyle ‘Emre’tti

Futbolculuk döneminde İstanbul’un 3 büyük takımı arasında en çok Beşiktaş’ı deviren (30 maç, 12 galibiyet) Belözoğlu, teknik direktör olarak da Kartal’a karşı ilk maçında kazand
Medipol Başakşehir'in başındaki ilk maçında Beşiktaş'ı deviren Emre Belözoğlu, futbolculuğundaki gibi devam ediyor! 41 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde İstanbul'un 3 büyük kulübü arasında en çok Beşiktaş'a karşı gülerken, dün de hoca olarak siyah-beyazlıları mağlup etti. Futbolcuyken Kartal'a karşı 30 kez sahaya çıkan Belözoğlu 12 galibiyet, 8 yenilgi aldı. G.Saray'a karşı da23 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyetelde etti. F.Bahçe'ye karşıise 16 karşılaşmada 8 galibiyetgören Belözoğlu 5 yenilgi yaşadı.
BU GALİBİYET BAŞLANGIÇ
Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından şunları söyledi: "Başakşehir takımının ruhunu taşımak istiyoruz, o ruhu da teknik direktörümüz Emre Belözoğlu taşıyor. O ruhu vermek istiyoruz. Daha dominant, daha topa sahip olarak oynamak istiyoruz. Bu maçta alınan 3 puanbir başlangıç. Bu galibiyet bizim için çok değerli."
TARTIŞILAN POZİSYONLAR
BEŞIKTAŞLI futbolcular, Başakşehir karşısında iki pozisyona itiraz etti. Siyah-beyazlılar, maç 1-0 devam ederken Caiçara'nın eline çarpan topta beyaz noktanın gösterilmesi gerektiği yönünde hakeme tepki gösterdi ancak oyunu devam ettirdi. Skor 1-1'ken de ceza sahası içinde Vida, Okaka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verirken, mücadeleden sonra Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan bu duruma isyan etti.
300. MAÇINDA ÜZDÜ
OĞUZHAN Özyakup, Beşiktaş forması ile 300. kez sahaya çıkarken 45 dakika sahada kalabildi. 29 yaşındaki oyuncu hiç şut çekmedi ve ikili mücadeleye girmedi, hava topuna da çıkmadı. Top kazanma başarısı gösteremeyen Oğuzhan, ikinci yarıyı kulübede izledi.
'Verilmeyen iki penaltımız var'
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, 2 penaltılarının verilmediğini söyledi. Şahin, "Tartışılan 2 pozisyon var. Görüntü penaltı gibi duruyor. Bu sezon bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Kazandığımız penaltıyı çok fazla izledi maçın hakemi. Net bir penaltıydı" dedi. Oyun hakkında ise "Kötü oyunu ve mağlubiyeti başka nedenlere bağlamak istemiyorum. Kendimize yakışmayan, 1-1'ken iki tane yediğimiz kolay goldü" diye konuştu.