Emir Ersoy kimdir, kaç yaşında, mesleği ne ve nereli? Gökçe Bahadır’ın sevgilisi Emir Ersoy yaşı, mesleği, hayatı!

EMİR ERSOY KİMDİR?

14 Ekim 1977'de, Calypso Kralı lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, yıllar sonra Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı. diyebilecek kadar latin müzigi ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı. Tahsil yılları sırasında babasına sahnede eşlik eden Emir Ersoy, böylece profesyonel anlamda müzik hayatına başlamış oldu. Takip eden yıllarda Emir Ersoy Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başladı. 1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın Küçük Bir Öykü adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdular ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdiler.

2001 yılında Emir Ersoy ve yakın arkadaşları olan Jozi Levi (congas, brasilian, percussion), Cemil Tatlıpınar (bass), Arda Baykurt (drums), Tunç Çakır (congas, timbales), Ateş Öztürkmen (congas) ve Cüneyt Akgün (vocals) yeni bir yapılanma içine girerek Cuban-ist adlı latin-jazz grubunu oluşturdular. Bu kadroya bazı konserlerde Yuri Rhadychenko (sax), Vecihi Akın (trompet), Gökay Gökşen (trombone), Serdar Barçın (saxophone), Yavuz Duman (trumpet), Semih Sural (trumpet) ve Turgut Alp Bekoğlu (timbales) eşlik etti. Emir Ersoy, aynı dönemde Nail Yavuzoğlu ile birlikte armoni üzerine çalışmalar yaparken, Küba'dan Türkiye'ye gelmiş Andres Denis Rabelo Macias, Ornelia Manzano, Raynier Magre Avila, Carlos Garcia Mayedo, Ernesto Herrera, Nider Norberto Santiago, Xiomara Contrera, Frank Velasques, William Gonzales, William Dias Baigorria, Mairelis Hernandez gibi birçok Kübalı grup ve müzisyenle sahne aldı.