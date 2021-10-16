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Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:15

Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Enner Valencia müjdesi! İlk 11'de olacak mı?

Fenerbahçe’ye Trabzonspor maçı öncesi Enner Valencia müjdesi! İlk 11’de olacak mı?

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki golcüsü Enner Valencia, milli takımdan döndü. Trabzonspor maçı öncesinde sarı lacivertlilerde eksik oyuncu kalmadı. Son idmana yetişen Enner Valencia, Trabzon'a götürülecek. Tecrübeli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta 5 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından biri olan Enner Valencia, dün sabaha karşı uçağa bindi. Akşam saatlerinde de İstanbul'a indi ve ailesiyle olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ekvadorlu oyuncu, bugün öğleden sonra hareket edecek olan Trabzon kafilesinde yer alacak.

İLK 11'DE OLMASI BEKLENMİYOR!

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın Enner Valencia'yı ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Pereira'nın Trabzonspor derbisinde Mergim Berisha ile çıkması bekleniyor.

PEREİRA'DAN SOSA SÜRPRİZİ!

Vitor Pereira, Trabzonspor karşısında Mesut Özil'i sola kaydıracak. Luiz Gustavo ile Bakasetas'ı kilitlemeyi düşünen Pereira, orta sahada Jose Sosa'ya forma şansı verecek.

Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta iki gol atıp iki de asist yapan Enner Valencia, Vitor Pereira'nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Pereira, Valencia'yı ikinci yarı oyuna almayı düşünüyor.

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Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Enner Valencia müjdesi! İlk 11'de olacak mı?
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