Fenerbahçe’ye Trabzonspor maçı öncesi Enner Valencia müjdesi! İlk 11’de olacak mı?

İLK 11'DE OLMASI BEKLENMİYOR!
Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın Enner Valencia'yı ilk 11'de oynatması beklenmiyor. Pereira'nın Trabzonspor derbisinde Mergim Berisha ile çıkması bekleniyor.
PEREİRA'DAN SOSA SÜRPRİZİ!
Vitor Pereira, Trabzonspor karşısında Mesut Özil'i sola kaydıracak. Luiz Gustavo ile Bakasetas'ı kilitlemeyi düşünen Pereira, orta sahada Jose Sosa'ya forma şansı verecek.
Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta iki gol atıp iki de asist yapan Enner Valencia, Vitor Pereira'nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
Pereira, Valencia'yı ikinci yarı oyuna almayı düşünüyor.