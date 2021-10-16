Galatasaray olağan genel kurul toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantı korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı. Metin Sinan Aslan, Genel Kurul Divan Başkanı olarak seçildi.

Eski başkan Mustafa Cengiz ile yönetiminin görev yaptığı 2019 yılının mali ve idari ibra oylamasının nasıl yapılacağı görüşüldü. Daha sonra yapılan oylamada oy birliği ile kapalı olarak yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemin yönetim kurulundaki İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Okan Böke ve Dorukhan Acar salonda yer aldı.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddeleri şöyle:

Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşması,

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,

Kulüp başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

2019 yılı Faaliyet raporunun okunması,

2019 yılı Denetim raporunun okunması,

2019 yılı raporları hakkında görüşme,

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması

2019 yılı hesap dönemi için Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması

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