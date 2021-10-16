Gönül Dağı son bölüm izle! TRT1’de Gönül Dağı 36.son bölüm tamamı hemen izle!

GÖNÜL DAĞI 36.SON BÖLÜM HEMEN İZLE

Gönül Dağı 36.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?

Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek?