Gönül Dağı son bölüm izle! TRT1’de Gönül Dağı 36.son bölüm tamamı hemen izle!

Gönül Dağı 36 .bölüm TRT1'de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı dizide bu hafta Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek? Gönül Dağı son bölüm tek parça izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açılacak. Gönül Dağı son bölüm full kesintisiz izle TRT1'de
Gönül Dağı 36.son bölüm tek parça izle seçeneği erişime açılacak. Aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza yapıştırarak TRT1 dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1
Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?
Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek?
Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?
Son zamanlarda yaşanan olayların neticesinde Ciritçi Abdullah, bütün aileyi bir araya getirir. Bu aile toplantısında bütün sorunlar çözülebilecek mi?