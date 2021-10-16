500 TL'nin üzerine çıkmasıyla beraber son dönemin rekoruna imza atan altın fiyatları anlık, canlı ve güncel rakamları ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. A Para ekranı üzerinden gelen son dakika verilerine göre altının gram fiyatı 526 TL'den işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın ise 848 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatları grafiğindeki bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 473,41
SATIŞ: 491,72
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.442,00
SATIŞ: 3.504,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.453,00
SATIŞ: 3.505,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.329,53
SATIŞ: 3.395,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.700,00
SATIŞ: 1.733,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 849,00
SATIŞ: 867,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 525,87
SATIŞ: 525,95
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