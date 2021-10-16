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Giriş Tarihi: 16.10.2021 08:04 Son Güncelleme: 16.10.2021 08:05

Gözler altın fiyatlarında! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte 16 Ekim canlı rakamlar!

Gözler altın fiyatlarında! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte 16 Ekim canlı rakamlar!

Son dönemde sarı metal olarak da bilinen altın fiyatları grafiği üzerindeki yukarı yönlü hareketle beraber canlı ve güncel rakamları ile takip ediliyor. 16 Ekim bugün sabah saatlerinden itibaren gelen altın fiyatları anlık yorum ve verilerine göre gram fiyatı hafta sonuna 526 TL’den başlangıç yaptı. Öte yandan yatırımcılar “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorusunun yanıtı ile yatırımlarını doğru yönlendirmek üzere uzman yorumlarını yakından takip ediyor.

500 TL'nin üzerine çıkmasıyla beraber son dönemin rekoruna imza atan altın fiyatları anlık, canlı ve güncel rakamları ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. A Para ekranı üzerinden gelen son dakika verilerine göre altının gram fiyatı 526 TL'den işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın ise 848 TL'den alıcı buluyor. Altın fiyatları grafiğindeki bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,41

SATIŞ: 491,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.442,00

SATIŞ: 3.504,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.505,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.329,53

SATIŞ: 3.395,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.700,00

SATIŞ: 1.733,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 849,00

SATIŞ: 867,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,87

SATIŞ: 525,95

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Gözler altın fiyatlarında! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte 16 Ekim canlı rakamlar!
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