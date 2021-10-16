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Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 16.10.2021 07:59

Hz. Muhammed'in doğduğu gün gerçekleşen mucizeler nelerdir? İşte Mübarek Mevlid Kandili'nde yaşanan olaylar ve mucizeler!

Hz. Muhammed’in doğduğu gün gerçekleşen mucizeler nelerdir? İşte Mübarek Mevlid Kandili’nde yaşanan olaylar ve mucizeler!

Peygamberimizin (s.a.v) veladetinin kutlandığı bu mübarek günlerde, bu konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Hz. Muhammed’in hayatı hakkında bilgi edinmek ya da konuya ilişkin bilgilerini tazelemek isteyenler “Hz. Muhammed'in doğduğu gün ve gece gerçekleşen mucizeler nelerdir?” diye araştırıyor. İşte Peygamberimizin doğumu esnasında yaşanan mucizeler, Mevlid Kandili'nde yaşanan olaylar!

Zulüm ve cehaletle dolu bir dünyaya gelerek bu dünyaya ışık saçan, Allah'ın elçisi olarak insanlığa yol gösteren Hz. Muhammed'in doğumu, İslam aleminde coşkuyla kutlanıyor. Alemlerin Rabbi'ne elçilik eden Peygamberimiz'in (s.a.v.) veladeti 17 Ekim'de kutlanacak. Bu tarih yaklaşırken, Hz. Muhammed'in doğduğu gün gerçekleşen mucizeler nelerdir sorusu yanıt arıyor. İşte Mevlid Kandili'nde yaşanan olaylar ve mucizeler ve merak edilenler.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMUNDA GERÇEKLEŞEN MUCİZELER

İran başkadısı ve din adamı Mûbezân, rüyâsında birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür.

Hazret-i Âmine'nin bildirdiğine göre kendisi, ne hâmileliği ne de doğum esnâsında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allâh Rasûlü dünyâya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nûrun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semâya kaldırmıştır.(İbn-i Sa'd, I, 102, 150.)

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAŞANAN OLAYLAR VE MUCİZELER

O anda şeytan, hayâtında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 271.)

Semâve Vâdisi'ni su basmıştır.

Kisrâ'nın sarayından 14 sütun yıkılmıştır.

İranlıların, tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 273.)

Müşriklerin taptığı Save Gölü bir anda kurumuştur.

MEVLİD KANDİLİ MUCİZELERİ

Yıldızların gökyüzünden bir bir döküldüğü görülmüştür. Böylece şeytan ve cinnilerin, onları kullanarak kahinlik yapanların önüne set çekilmiştir.

Hz. Muhammed'in doğumunun alameti olarak gökyüzünde bir yıldız doğduğu görülmüştür.

Mecusilerin yaktığı bin yıllık ateş bir anda sönmüştür. Bu durum, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yalnızca putperestliği değil ateşperestliği de ortadan kaldıracağının ilk alametidir.

Hz. Muhammed'in doğduğu sırada yeri ve göğü aydınlatan bir nur görülmüştür.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HANGİ GÜN VE HANGİ YILDA DOĞDU?

Peygamberimizin doğduğu gün, Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu tarih Hicri ve Miladi takvim arasındaki yaklaşık 10 günlük farktan dolayı her yıl değişiklik göstermektedir. Ancak Peygamberimizin doğduğu gün 20 Nisan 571 Pazartesi olarak bilinmektedir.

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Hz. Muhammed'in doğduğu gün gerçekleşen mucizeler nelerdir? İşte Mübarek Mevlid Kandili'nde yaşanan olaylar ve mucizeler!
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