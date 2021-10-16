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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Kritik gün!

MEHMET ÖZCAN
Kritik gün!

Kongrede Mustafa Cengiz döneminin hem mali hem de idari açıdan aklanıp aklanmayacağı belli olacak. Ayrıca yönetim, Bankalar Birliği anlaşması ve kulübün arazileri ile gayrimenkulleri üzerine yetki isteyecek

İşte Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar:
LÜTFİ Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Genel Kurul, Koronavirüs tedbirleri kapsamında basına kapalı olacak ancak iki gün boyunca GS TV'den canlı yayınlanacak.
SAAT 10'da başlayacak kongreyi yönetecek divan başkanı ilk olarak seçilecek.
Başkan Burak Elmas, mali ve idari açıdan oylanacak eski yönetime kürsüde olmalarını teklif edecek.
2019 ve 2020 yılının faaliyet ve denetim raporlarının sunumu kongre üyelerine yapılacak.
MUSTAFA Cengiz başkanlığındaki yönetimin bugün 2019, yarın da 2020 yılına ait dönemleri mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak.
2019'DA salonu ikiye bölüp elle sayılan ve tartışılan ibra oylamasını dikkate alan kulüp yetkilileri, kapalı usul sandıklarla oylama işlemini gerçekleştirecek.
BAŞKAN Burak Elmas'ın 45 kişilik ekibi (yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulları) tam kadro Genel Kurul'a katılacak. Ancak tarafsız olma adına ibra oylamasında Mustafa Cengiz lehine ya da aleyhine oy kullanmayacak.
YARIN son sözü başkan Burak Elmas söyleyecek. Elmas, gayrimenkuller (Florya arazisi, Kemerburgaz projesi, Mecidiyeköy'deki otel inşaatı, Hasnun Galip'teki kulüp binası, Kalamış Tesisleri), hisse senedi ve sermaye artırımı, Bankalar Birliği anlaşması ve yeni bütçe için sarıkırmızılı üyelerden yetki isteyecek.

ASLAN'IN ARA'SI BOZUK!
Milli ara dönüşü oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamayan sarı-kırmızılı ekip; 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı
Milli takımlara tam 13 oyuncu gönderen Galatasaray'ı iki sezondur lige verilen aralar olumsuz etkiliyor. Sarı-kırmızılar, milli ara dönüşü oynadıkları son 4 lig maçını kazanamadı. Geçen sezon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son olarak Hatay'dan da 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon da milli ara dönüşünde Trabzon'a konuk olan Aslan, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'ilk beraberliğe razı oldu. Tuzlaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak ritim tutmaya çalışan Galatasaray'da kadroda 3 eksik bulunuyor. Berkan ve Marcao'nun cezalı olduğu Konyaspor maçında Arda da sakatlığı nedeniyle yok.

TERİM'DEN SAVUNMA ALARMI
Ligin geride kalan bölümünde 13 gol atıp 12 gol yiyen G.Saray, mili arada oynadığı iki hazırlık maçında ağlarında toplam 6 gol gördü. Terim, Konyaspor karşılaşması öncesi savunma oyuncularını uyardı.

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