Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool, Ozan Tufan'ın takımı Watford'u dağıttı
Giriş Tarihi: 16.10.2021 16:24 Son Güncelleme: 16.10.2021 16:26

Liverpool, Ozan Tufan'ın takımı Watford'u dağıttı

Liverpool, Ozan Tufan’ın takımı Watford’u dağıttı

Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool deplasmanda Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'u 5-0'la geçti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Firmino (3), Mane ve Salah kaydetti. Ev sahibi ekipte yedekler arasında yer alan Ozan Tufan maçta forma giymedi.

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın takımı Watford sahasında Liverpool ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Liverpool 9. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçti.

MANE TARİHE GEÇTİ
Senegalli yıldız attığı bu golle Premier Lig'de 100'ler Kulübü'ne girdi. Mane ayrıca Didier Drogba ve Mohamed Salah'tan sonra Premier Lig'de 100 gol atan üçüncü Afrikalı oyuncu oldu.

FIRMINO SAHNEDE
37'de sahneye çıkan Brezilyalı Roberto Firmino, Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde bir gol daha atan Sambacı skoru 3-0 yaptı.

SALAH'TAN MÜKEMMEL GOL
Bu golden sadece 2 dakika sonra Mohamed Salah ceza sahasında yaptığı müthiş hareketler sonrası attığı enfes golle durumu 4-0'a getirdi. 90'da bir kez daha ağları havalandıran Firmino skoru belirleyen isim oldu: 5-0.

Bu sonuçla Liverpool puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Watford ise 7 puanda kaldı. Ev sahibi ekipte yedekler arasında yer alan Ozan Tufan maçta forma giymedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri... Buse'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Metruk evde asılı halde bulunmuştu
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
Son dakika haberi: Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri: Radamel Falcao'dan şok hareket! Büyük tepki çekti! "Utanç verici"
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika haberi: Başakşehir maçı sonrası olay sözler! "Beşiktaş ne oynadı? Hepsi hikaye! Sergen Yalçın..."
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Taciz ile suçlanan Mehmet Ali Erbil'den yeni hamle! Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı!
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, Ozan Tufan'ın takımı Watford'u dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA