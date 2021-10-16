Liverpool, Ozan Tufan’ın takımı Watford’u dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın takımı Watford sahasında Liverpool ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Liverpool 9. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçti.
MANE TARİHE GEÇTİ
Senegalli yıldız attığı bu golle Premier Lig'de 100'ler Kulübü'ne girdi. Mane ayrıca Didier Drogba ve Mohamed Salah'tan sonra Premier Lig'de 100 gol atan üçüncü Afrikalı oyuncu oldu.
FIRMINO SAHNEDE
37'de sahneye çıkan Brezilyalı Roberto Firmino, Liverpool'u soyunma odasına 2-0 önde götürdü. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde bir gol daha atan Sambacı skoru 3-0 yaptı.
SALAH'TAN MÜKEMMEL GOL
Bu golden sadece 2 dakika sonra Mohamed Salah ceza sahasında yaptığı müthiş hareketler sonrası attığı enfes golle durumu 4-0'a getirdi. 90'da bir kez daha ağları havalandıran Firmino skoru belirleyen isim oldu: 5-0.
Bu sonuçla Liverpool puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Watford ise 7 puanda kaldı. Ev sahibi ekipte yedekler arasında yer alan Ozan Tufan maçta forma giymedi.