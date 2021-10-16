Liverpool, Ozan Tufan’ın takımı Watford’u dağıttı

SALAH'TAN MÜKEMMEL GOL

Bu golden sadece 2 dakika sonra Mohamed Salah ceza sahasında yaptığı müthiş hareketler sonrası attığı enfes golle durumu 4-0'a getirdi. 90'da bir kez daha ağları havalandıran Firmino skoru belirleyen isim oldu: 5-0.