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Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:08

Magnum Porsche çekiliş sonuçları ile kazanan kim oldu? İşte 16 Ekim Magnum çekiliş sonuçları - isim listesi!

Magnum Porsche çekiliş sonuçları ile kazanan kim oldu? İşte 16 Ekim Magnum çekiliş sonuçları - isim listesi!

Magnum Porsche çekiliş sonuçlarının bugün Hürriyet Gazetesinin ekinde açıklanacağı bildirilmişti. Bunun üzerine lüks otomobilin sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş bu çekilişe katılım sağladı. İki kişiye verilecek olan Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil’in sahipleri oldukça merak konusu oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen kampanya için heyecan dorukta. Peki, Magnum Porsche çekiliş sonuçları ile kazanan kim oldu? İşte 16 Ekim Magnum çekiliş sonuçları ve isim listesi hakkında tüm detaylar…

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil'in sahibi oldu. Kampanyaya katılım sağlayan binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Magnum Porsche çekiliş sonuçlarının bugün açıklanacağı duyurulmuş ve katılım sağlayan kişiler geri sayıma başlamıştı. Peki, Magnum Porsche çekilişini kim kazandı? İşte kazanan kişilerin isim listesi ve detaylar...

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Magnum Çekiliş Sonuçları kapsamında kazanan asil talihliler:

Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı
YASEMİN USLU / BURSA

Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş
OSMAN BİLGİÇ / NİĞDE

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NE KADAR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir.

İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

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Magnum Porsche çekiliş sonuçları ile kazanan kim oldu? İşte 16 Ekim Magnum çekiliş sonuçları - isim listesi!
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