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Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:08 Son Güncelleme: 16.10.2021 11:09

Mevlid Kandili 2021 ne zaman, bugün mü yarın mı? Mevlit Kandil tarihi nedir, hangi gün ve ayın kaçında?

Mevlid Kandili 2021 ne zaman, bugün mü yarın mı? Mevlit Kandil tarihi nedir, hangi gün ve ayın kaçında?

Mevlid Kandili 2021 ne zaman, bugün mü yarın mı idrak edilecek? Mevlid, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunu ve bu vesile ile yapılan törenleri ifade eder. İslam âlemi için çok önemli bir yere sahip olan bu özel gün, her yıl aynı coşku ve heyecan ile karşılanmaktadır. Diyanet dini günler takvimine göre, Mevlit Kandili tarihi belli olurken Mevlid Kandili ne zaman sorusu da netlik kazandı. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü yarın mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı ve dini kandil günleri takvimi 2021

Mevlit Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler ve haftalar takvimi yayınlanırken Mevlid Kandili tarihi ve Mevlid Kandili bugün mü yarın mı konuları da netlik kazandı. Ekim ayının sonlarına gelinirken mübarek Mevlid Kandili tarihi en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Dinimizde çok önemli bir yer tutan Mevlid Kandili, her yıl dua ve ibadetler ile geçirilmektedir. Peki, 2021 Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? | KANDİL TARİHİ NEDİR?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile en verimli şekilde geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak ve dualar edilecek. Kandil ne zaman sorusunun yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu kandil günleri takvimi ile belli oldu.

İşte, 17 Ekim ne Kandil'i ve Mevlid Kandili ne zaman sorularının yanıtları;

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2021 Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

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Mevlid Kandili 2021 ne zaman, bugün mü yarın mı? Mevlit Kandil tarihi nedir, hangi gün ve ayın kaçında?
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