Mevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman? Hicri takvimde Mevlid Kandili hangi ayda ve ayın kaçında?

Mevlid Kandili 2021 için geri sayım başladı. Doğum zamanı anlamına gelen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla idrak ediliyor. Miladi takvime göre bu senenin son kandili olan Mevlid Kandili Hicri takvime göre hangi ayda ve ayın kaçında?
MEVLİD KANDİLİ HİCRİ TAKVİME GÖRE AYIN KAÇINDA KUTLANACAK?
1442 Hicri takvime göre; Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. günü kutlanacak.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.