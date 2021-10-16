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Giriş Tarihi: 16.10.2021 08:04 Son Güncelleme: 16.10.2021 08:04

Mübarek Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! Kısa, Uzun, Dualı, Ayetli Kandil mesajları ile "Mevlid Kandili'niz mübarek olsun!"

Mübarek Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! Kısa, Uzun, Dualı, Ayetli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili’niz mübarek olsun!

Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek günde aile, akraba, eş, dost fark etmeksizin “Mevlid Kandiliniz mübarek olsun” temalı Resimli, kısa, uzun, yeni Kandil mesajları, bugüne kavuşmanın huzurunu paylaşmayı sağlıyor. İslam dinince önem teşkil eden Kandillerin bu sene içerisinde sonuncusu yarın idrak edilecek. Binlerce kişi şimdiden en güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözler arayışına çıktı. İşte “Hayırlı Kandiller!” yazılı dualı, ayetli, kısa, uzun, farklı, resimli Mevlid Kandili Mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

Kandil mesajları ve sözleri ile de Mevlid Kandili anlamı ve önemi daha da ön plana çıkacak. Sevdiklerinize en içten dileklerinizi iletebileceğiniz kısa, uzun, yeni ve resimli kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altında sizler için derledik. 17 Ekim tarihinde idrak edilecek olan bu önemli günün manevi huzuru, Mevlid kandili mesajı ile sosyal medya ve çeşili uygulamalar üzerinden paylaşılıyor. İşte en güzel, yeni, dualı ve resimli 2021 Mevlid Kandili mesajları!

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ | 28 Ekim’e özel, en güzel, kısa, uzun ve Resimli Mevlid kandili sözleri ile Hayırlı Kandiller

ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ | 28 Ekim’e özel, en güzel, kısa, uzun ve Resimli Mevlid kandili sözleri ile Hayırlı Kandiller

* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ | 28 Ekim’e özel, en güzel, kısa, uzun ve Resimli Mevlid kandili sözleri ile Hayırlı Kandiller

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ | 28 Ekim'e özel, en güzel, kısa, uzun ve Resimli Mevlid kandili sözleri ile Hayırlı Kandiller

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KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ | 28 Ekim'e özel, en güzel, kısa, uzun ve Resimli Mevlid kandili sözleri ile Hayırlı Kandiller

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KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ | 28 Ekim'e özel, en güzel, kısa, uzun ve Resimli Mevlid kandili sözleri ile Hayırlı Kandiller

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Mübarek Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! Kısa, Uzun, Dualı, Ayetli Kandil mesajları ile "Mevlid Kandili'niz mübarek olsun!"
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