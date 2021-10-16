Mevlid Kandili, bu yıl 17 Ekim 2021 Pazar gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almaktadır. Mevlid Kandili gecesinde, dualar edilecek, zikirler çekilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Mevlid Kandili nedir, anlamı ve önemi neyi ifade eder sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

MEVLİT KANDİLİ NEDİR, NE OLDU? İŞTE KANDİL ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Bu kıymetli geceyi en verimli şekilde geçirecek olanlar, Mevlit Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Mevlit Kandili nedir, o gece ne oldu ve Mevlid Kandili önemi, anlamı, faziletleri neler konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Peki, Mevlit Kandili nedir ve ne olmuştur? Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri neler?

İşte, tüm detaylar;