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Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:56 Son Güncelleme: 16.10.2021 07:57

Mevlid Kandili'nde ne oldu ve neden kandil olarak kutlanıyor? Mevlid Kandili nedir, ne zaman idrak edilecek?

Mevlid Kandili’nde ne oldu ve neden kandil olarak kutlanıyor? Mevlid Kandili nedir, ne zaman idrak edilecek?

İslamiyet açısından büyük bir öneme sahip olan Mevlid Kandili 17 Ekim tarihinde idrak edilecek. Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen ve bu nedenle de yapılan tüm ibadetlerin kat ve kat daha büyük sevaba eriştiği tarihte “Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu, neden kandil?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur.

Mevlid kandili, her yıl müslüman alemi tarafından sevinç, manevi huzur ve ibadetlerle karşılanmaktadır. Peygamber efendimizin doğum günü olarak bilinen kandil gününde bol bol ibadet ve dualar edilmektedir. Öte yandan bu tarihin yaklaşmasıyla beraber "Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandilinde ne oldu, neden kandil?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mevlid kandili hakkında bilinmesi gerekenler...

Mevlid Kandili’nin önemi nedir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye 'Mevlid Kandili' denir.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

Mevlid Kandili’nin önemi nedir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.

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Mevlid Kandili'nde ne oldu ve neden kandil olarak kutlanıyor? Mevlid Kandili nedir, ne zaman idrak edilecek?
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