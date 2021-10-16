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Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:55 Son Güncelleme: 16.10.2021 07:56

Mübarek Mevlit Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili nedir, neler olmuştur?

Mübarek Mevlit Kandili’nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili nedir, neler olmuştur?

Mübarek Mevlid Kandili, 17 Ekim gecesi idrak edilecek. Mevlit Kandili'nin önemi, anlamı ve faziletleri, bu geceyi dualar ve ibadetlerle gerçekleştirecek olanlar tarafından merak konusu oldu. Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı dinimizde oldukça büyüktür. Zira, Mevlid, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S) doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ifade etmek için kullanılır. Mevlid Kandili anlamı ve önemi için eller semaya yükselecek, zikirler çekilecek ve yapılacak ibadetlerle bu değerli gece en verimli şekilde geçilecek. Peki, Mevlid Kandili nedir, o gece ne oldu? İşte, Mevlid Kandili anlamı, önemi ve faziletleri

Mevlid Kandili, 17 Ekim 2021 Pazar gecesi idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Mevlid Kandili gecesinde, dualar edilecek, zikirler çekilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek.

MEVLİT KANDİLİ NEDİR, NE OLDU? İŞTE ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Bu kıymetli geceyi en verimli şekilde geçirecek olanlar, Mevlit Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, Mevlit Kandilinde ne oldu ve Mevlid Kandili önemi, anlamı, faziletleri neler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Mevlit Kandili nedir ve ne olmuştur? Mevlid Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri neler?

İşte, tüm detaylar;

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

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Mübarek Mevlit Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili nedir, neler olmuştur?
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