Dini günlerin önemini kavrayan Müslümanlar, iyi bir mümin olabilmek için bir fırsat olan Mevlid Kandili'ne dair araştırma yapıyor. Kandil günleri ve geceleri Müslümanların Allah'a el açarak günahlarından af dilediği, dilek kapılarının açık olduğu mübarek tarihlerdir. Bu tarihleri layığıyla geçirmek ve iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, Mevlid Kandili'nde kılınacak namaz nedir sorusuyla bu gecenin ibadetleri hakkında araştırma yapıyor. Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, kılınışı nasıldır? İşte Diyanet bilgileri ile detaylı anlatımı.

MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Dinimizde kandil gecelerine mahsus bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih ve teyeccüd namazları kılmak tavsiye edilir. Ayrıca Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında bol bol dua okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak en hayırlısıdır.