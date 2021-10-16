Mevlid Kandili’nde ne oldu, faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili anlamı ve önemi!

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.