Mübarek Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kandilde oruç tutmanın fazileti nedir? Mevlid Kandili orucu var mı, tutulur mu? İşte faziletleri!

İslam aleminin en önemli beş gecesinden biri olan Mevlid Kandili oruç tutulması ile ilgili detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 17 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek olan kandil gününden bir gün önce Mevlid Kandili'nde bugün oruç tutulur mu, kaç gün tutulur, oruç tutmanın fazileti nedir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Mevlid Kandili orucuna dair merak edilen ayrıntılar, bu mübarek gece öncesi sorgulanmaya devam ediyor. İşte kandilde oruç tutmanın faziletleri...
MEVLİD KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ GÜN ORUCA BAŞLANIR?
Hz. Muhammed (s.a.v) Kandil gecelerinin gündüzünde oruç tuttuğu için Mevlid Kandili'nde oruç tutmak da sünnet kabul edilir. Bu kapsamda 18 Ekim Pazartesi günü oruç tutulabilir. Ancak isteyenler 17-18 Ekim'de de oruç ibadetini gerçekleştirebilir.
KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak ve ibadet etmek, kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirir, maneviyatını kuvvetlendirir. Ayrıca Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bu mübarek günde O'nun şefaatini kazanmaya vesile olur. Bu özel tarihlerde Yüce Allah'ın kudreti karşısında secde etmek, kişiye her zamankinden daha büyük bir fayda sağlar. Kişinin gönlünden geçirdiği ne dileği varsa hayırlı yoldan ve kolaylıkla gerçekleşmesine vesile olur.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11'inci günü idrak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili Gecesi, 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.